Виляженин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виляженин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Бушланова Марья дочь

Мать ребёнка: Виляженина ?

д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виляженина ?

Смерть
Неизвестно
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