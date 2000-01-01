Виляженин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Бушланова Марья дочь
Мать ребёнка: Виляженина ?
д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виляженина ?
Смерть
Неизвестно