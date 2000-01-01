Бушланова (Виляженина) Марья дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова (Виляженина) Марья дочь

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Место рождения

д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Виляженин Степан

Мать: Виляженина ?

д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Семёнович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Семёнович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бушланов Матвей Егорович

Отец ребёнка: Бушланов Егор Семёнович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Егор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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