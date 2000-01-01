Бушланова (Виляженина) Марья дочь
Место рожденияд. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Виляженин Степан
Мать: Виляженина ?
д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Бушланов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Бушланов Егор Семёнович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Бушланов Егор Семёнович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно