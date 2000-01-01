Виляженина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виляженина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Бушланова Марья дочь

Отец ребёнка: Виляженин Степан

д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виляженин Степан

Смерть
Неизвестно
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