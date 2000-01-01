Виляженина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Бушланова Марья дочь
Отец ребёнка: Виляженин Степан
д. Сухоруковой она же д. Марьина Тобольской губернии Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виляженин Степан
Смерть
Неизвестно