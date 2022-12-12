Мальцева (Красникова) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Красников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мальцев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Мальцев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1925
Отец ребёнка: Мальцев Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975