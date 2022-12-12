Мальцева (Красникова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Красникова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Красников Андрей

Мать: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мальцев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Мальцев Николай Сергеевич

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1925

Сын: Мальцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мальцев Николай Сергеевич

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Николай Сергеевич

Смерть
1975
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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