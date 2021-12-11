Мальцев Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Мальцева) Таисия Георгиевна
Мать ребёнка: Мальцева (Перехода) Полина
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Мальцева) Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Мальцева (Дудинова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Мальцев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1953