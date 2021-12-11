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Мальцев Георгий Николаевич

Место рождения

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мальцев Николай Сергеевич

Мать: Мальцева (Красникова) Надежда Андреевна

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева (Дудинова) Евгения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева (Перехода) Полина

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Мальцева) Таисия Георгиевна

Мать ребёнка: Мальцева (Перехода) Полина

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Мальцева) Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Мальцева (Дудинова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Мальцев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1953

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