Красников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасников Андрей

Красников Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мальцева Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close