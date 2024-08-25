Никифоров Виктор Николаевич
Место рождениякр.Ставропольский, х.Родниковский
Дата рождения1940
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015