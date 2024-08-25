Никифоров Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Виктор Николаевич

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Родниковский

Дата рождения

1940

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1918 или 1907 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Никифоров Николай Григорьевич

Мать: Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015

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