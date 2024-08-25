Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна

Место рождения

кр.Ставропольский, х.Родниковский

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 или 1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Николай Григорьевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Никифоров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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