Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна
Место рождениякр.Ставропольский, х.Родниковский
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Николай Григорьевич
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никифоров Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно