Никифоров Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Николай Григорьевич

Никифоров Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

1918 или 11.05.1907

Дата смерти

12.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 или 11.05.1907

Отец: Никифоров Григорий Максимович

Мать: Никифорова Жена Григория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна

Рождение ребёнка
26.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Никифоров Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна

Смерть
12.08.1957
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.