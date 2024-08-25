Никифоров Николай Григорьевич
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения1918 или 11.05.1907
Дата смерти12.08.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 или 11.05.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никифоров Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Никифорова (Мельникова) Вера Никитовна
Смерть
12.08.1957