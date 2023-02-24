Кузнецов (Шаховское) Иван Иванович
Место рожденияСело Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кузнецов (старший Унтер-Офицер) Иван Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1881
Сын: Кузнецов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1882
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1885
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кузнецов (шаховское) Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пулявина Надежда Кузнецова
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1891
Сын: Кузнецов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
13.01.1903
Бракосочетание
13.?.1903
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Качалина
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Качалина
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Качалина
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно