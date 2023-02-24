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Кузнецов (Шаховское) Иван Иванович

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Место рождения

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов (шаховское) Иван Константинович

Мать: Кузнецова (шаховское) Прасковья Никифоровна

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кузнецов (старший Унтер-Офицер) Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кузнецов Петр Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1882

Сын: Кузнецов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1885

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кузнецов (шаховское) Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пулявина Надежда Кузнецова

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1891

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Кузьминична

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
13.01.1903

Жена: Кузнецова Татьяна Качалина

Бракосочетание
13.?.1903

Жена: Кузнецова Татьяна Качалина

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Качалина

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Качалина

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Качалина

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Устинья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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