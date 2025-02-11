Кузнецов (Шаховское) Иван Константинович
мужской, родился 1824, Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.02.1892, Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Яхонтова Мария Ивановна Кузнецова1864 г.р.
Кузнецов Николай Иванович29.07.1882 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Яхонтова Мария Ивановна Кузнецова
Мать ребёнка: Кузнецова (Шаховское) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
29.07.1882
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова (Шаховское) Прасковья Никифоровна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.02.1892