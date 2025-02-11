Кузнецов (Шаховское) Иван Константинович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов (Шаховское) Иван Константинович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.02.1892, Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Яхонтова Мария Ивановна Кузнецова1864 г.р.
Кузнецов Николай Иванович29.07.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов (Шаховское) Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шаховское) Прасковья Никифоровна

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Яхонтова Мария Ивановна Кузнецова

Мать ребёнка: Кузнецова (Шаховское) Прасковья Никифоровна

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.07.1882

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Шаховское) Прасковья Никифоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.02.1892
Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

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