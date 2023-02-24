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Яхонтова Мария Кузнецова

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Место рождения

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кузнецов (шаховское) Иван Константинович

Мать: Кузнецова (шаховское) Прасковья Никифоровна

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.09.1884

Муж: Яхонтов Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Яхонтов Степан Александрович

Отец ребёнка: Яхонтов Александр Афанасьевич

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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