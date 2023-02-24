Яхонтова Мария Кузнецова
Место рожденияСело Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.09.1884
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Яхонтов Степан Александрович
Отец ребёнка: Яхонтов Александр Афанасьевич
Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно