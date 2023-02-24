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Яхонтов Александр Афанасьевич

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Место рождения

Село Гладчиха , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Яхонтов Афанасий

Мать: ?

Село Гладчиха , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.09.1884

Жена: Яхонтова Мария Кузнецова

Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Яхонтов Степан Александрович

Мать ребёнка: Яхонтова Мария Кузнецова

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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