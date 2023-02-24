Яхонтов Александр Афанасьевич
Место рожденияСело Гладчиха , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Яхонтов Афанасий
Мать: ?
Село Гладчиха , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.09.1884
Жена: Яхонтова Мария Кузнецова
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Яхонтов Степан Александрович
Мать ребёнка: Яхонтова Мария Кузнецова
Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно