Яхонтов Афанасий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Яхонтов Афанасий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Яхонтов Александр Афанасьевич1855 г.р.
Яхонтов Дмитрий АфанасьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхонтов Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхонтов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яхонтов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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