Яхонтов Афанасий
мужской, родился Неизвестно, Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Яхонтов Александр Афанасьевич1855 г.р.
Яхонтов Дмитрий АфанасьевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яхонтов Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яхонтов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яхонтов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно