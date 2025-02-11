Кузнецов Петр Иванович
мужской, родился 1880, Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКузнецов (Шаховское) Иван ИвановичНеизвестно г.р.
МатьКузнецова Устинья Кузьминична1850 г.р.
Дети
Кузнецов Иван Ii Петрович?.09.1909 г.р.
(Кузнецова) Мария Петровна?.09.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
10.11.1900
Жена: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1909
Сын: Кузнецов Иван Ii Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1909
Дочь: (Кузнецова) Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно