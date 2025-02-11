Кузнецов Петр Иванович 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Петр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1880, Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов (Шаховское) Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Кузнецова Устинья Кузьминична1850 г.р.
Дети
Кузнецов Иван Ii Петрович?.09.1909 г.р.
(Кузнецова) Мария Петровна?.09.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кузнецов (Шаховское) Иван Иванович

Мать: Кузнецова Устинья Кузьминична

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1900

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1909

Сын: Кузнецов Иван Ii Петрович

Мать ребёнка: не указана

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.09.1909

Дочь: (Кузнецова) Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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