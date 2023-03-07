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Кузнецова Татьяна Качалина

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Качалин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1903

Муж: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович

Бракосочетание
13.?.1903

Муж: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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