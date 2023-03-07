Кузнецова Татьяна Качалина
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Качалин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1903
Бракосочетание
13.?.1903
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов (шаховское) Иван Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно