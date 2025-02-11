Качалин Иван Григорьевич
мужской, родился Неизвестно, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Кузнецова Татьяна Ивановна Качалина1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна Качалина
Мать ребёнка: не указана
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно