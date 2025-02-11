Качалин Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Качалин Иван Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Кузнецова Татьяна Ивановна Качалина1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна Качалина

Мать ребёнка: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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