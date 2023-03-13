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Заикинъ Иванъ

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Заикинъ Климъ

Мать: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1740

Сын: Заикинъ Миронъ

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1746

Сын: Заикинъ Егоръ

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1752

Сын: Заикинъ Сергей

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1758

Сын: Заикинъ Федоръ

Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Аксинья Лукоянова

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