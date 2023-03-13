Заикинъ Иванъ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Заикинъ Климъ
Мать: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Заикинъ Миронъ
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Заикинъ Егоръ
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Заикинъ Сергей
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Заикинъ Федоръ
Мать ребёнка: Заикина Аксинья Лукоянова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно