Заикина Аксинья Лукоянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Заикинъ Миронъ
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Заикинъ Егоръ
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Заикина) Домна
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Заикинъ Сергей
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Заикина) Татьяна
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Заикина) Маланья
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Заикинъ Федоръ
Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ