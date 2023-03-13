Заикина Аксинья Лукоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина Аксинья Лукоянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Заикинъ Миронъ

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Заикинъ Егоръ

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Заикина) Домна

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Заикинъ Сергей

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Заикина) Татьяна

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Заикина) Маланья

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Заикинъ Федоръ

Отец ребёнка: Заикинъ Иванъ

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