Заикинъ Климъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Заикинъ Василий Емельяновъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Заикинъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1715
Сын: Заикинъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1716
Сын: Заикинъ Яковъ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1718
Сын: Заикинъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Смерть
1757
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ