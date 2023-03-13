Заикинъ Василий
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Заикинъ Климъ
Мать: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Заикинъ Макаръ
Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Заикинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Заикинъ Петръ
Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заикина Анна Степанова