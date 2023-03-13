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Заикинъ Василий

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1714

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Заикинъ Климъ

Мать: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1737

Сын: Заикинъ Макаръ

Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1739

Сын: Заикинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1743

Сын: Заикинъ Петръ

Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Заикина Анна Степанова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Анна Степанова

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