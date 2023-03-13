Заикина Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Заикинъ Макаръ

Отец ребёнка: Заикинъ Василий

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1739

Сын: Заикинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Заикинъ Василий

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1743

Сын: Заикинъ Петръ

Отец ребёнка: Заикинъ Василий

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Заикинъ Василий

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикинъ Василий

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