Ястребова (Матушкина) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребова (Матушкина) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ястребов Роман Гордеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матушкин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Матушкин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Матушкин Алексей Степанович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Ястребов Георгий Максимович 2. Ястребова Анна Григорьевна, дочь казака
Смерть
Неизвестно

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