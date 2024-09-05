Матушкин Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1913
Сын: Матушкин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Ястребова (Матушкина) Мария Романовна
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Ястребов Георгий Максимович 2. Ястребова Анна Григорьевна, дочь казака
Смерть
Неизвестно