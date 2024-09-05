Матушкин Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкин Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ястребова (Матушкина) Мария Романовна

Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Матушкин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Ястребова (Матушкина) Мария Романовна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Ястребов Георгий Максимович 2. Ястребова Анна Григорьевна, дочь казака
Смерть
Неизвестно

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