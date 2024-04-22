Чернояров Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения16.11.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1836 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1860 ст.
Сын: Чернояров Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Чернояров Ипполит Николаевич
Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна
Рождение ребёнка
09.04.1864 ст.
Сын: Чернояров Диодор Николаевич
Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Черноярова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна
Смерть
Неизвестно