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Чернояров Николай Константинович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.11.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1836 ст.

Отец: Чернояров Константин Николаевич

Мать: Черноярова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.11.1860 ст.

Сын: Чернояров Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1862

Сын: Чернояров Ипполит Николаевич

Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.04.1864 ст.

Сын: Чернояров Диодор Николаевич

Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.10.1875

Дочь: Черноярова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Черноярова Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна

Смерть
Неизвестно
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