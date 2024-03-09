Черноярова (Протогенова) Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1860 ст.
Сын: Чернояров Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Чернояров Ипполит Николаевич
Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович
Рождение ребёнка
09.04.1864 ст.
Сын: Чернояров Диодор Николаевич
Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Черноярова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович
Смерть
Неизвестно