Черноярова (Протогенова) Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноярова (Протогенова) Аглаида (Аделаида) Квинтилиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1860 ст.

Сын: Чернояров Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1862

Сын: Чернояров Ипполит Николаевич

Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.04.1864 ст.

Сын: Чернояров Диодор Николаевич

Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.10.1875

Дочь: Черноярова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чернояров Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
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