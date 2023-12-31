Чернояров Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1836 ст.
Жена: Черноярова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1836 ст.
Сын: Чернояров Николай Константинович
Мать ребёнка: Черноярова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1838 ст.
Дочь: Черноярова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Черноярова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1841 ст.
Дочь: Черноярова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Черноярова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно