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Чернояров Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1836 ст.

Жена: Черноярова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.1836 ст.

Сын: Чернояров Николай Константинович

Мать ребёнка: Черноярова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1838 ст.

Дочь: Черноярова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Черноярова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.1841 ст.

Дочь: Черноярова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Черноярова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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