Черноярова (Бельская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти01.03.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1836 ст.
Сын: Чернояров Николай Константинович
Отец ребёнка: Чернояров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1838 ст.
Дочь: Черноярова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Чернояров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1841 ст.
Дочь: Черноярова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Чернояров Константин Николаевич
Смерть
01.03.1878 ст.