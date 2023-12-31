Черноярова (Бельская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноярова (Бельская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.03.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1836 ст.

Муж: Чернояров Константин Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.1836 ст.

Сын: Чернояров Николай Константинович

Отец ребёнка: Чернояров Константин Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1838 ст.

Дочь: Черноярова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Чернояров Константин Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.1841 ст.

Дочь: Черноярова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Чернояров Константин Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.03.1878 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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