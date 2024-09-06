Перцева (Столповская) Зинаида Константиновна
Место рождения
Дата рождения16.04.1905
Дата смерти22.08.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перцев Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1925
Дочь: Фёдорова (Перцева) Инта Игнатьевна
Отец ребёнка: Перцев Игнатий Иванович
Смерть
22.08.1994
Омск, город Омск, Омская область