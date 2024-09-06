Перцева (Столповская) Зинаида Константиновна 16.04.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перцева (Столповская) Зинаида Константиновна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.04.1905

Дата смерти

22.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1905

Отец: Столповский Константин

Мать: Столповская (Тычинина) Александра

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцев Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перцев Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1925

Дочь: Фёдорова (Перцева) Инта Игнатьевна

Отец ребёнка: Перцев Игнатий Иванович

Смерть
22.08.1994
Омск, город Омск, Омская область

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