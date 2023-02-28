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Долгов Алексей

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Место рождения

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Долгов Иван

Мать: Долгова Екатерина

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шарунина Мария

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1894

Сын: Долгов Николай

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.03.1896

Дочь: Жильцова Ираида

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Долгов (dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich)

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Ярославская обл., дер. Давыдково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Елизавета

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Александр

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Олег

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Смерть
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия
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