Долгов Алексей
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Долгов Иван
Мать: Долгова Екатерина
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шарунина Мария
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
25.07.1894
Сын: Долгов Николай
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
18.03.1896
Дочь: Жильцова Ираида
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов (dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich)
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Ярославская обл., дер. Давыдково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Елизавета
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Олег
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Смерть
Неизвестно
с. Давыдково, Ярославская область, Россия