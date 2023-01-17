Долгов (Dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich)
Место рожденияЯрославская обл., дер. Давыдково
Дата рождения1897
Дата смерти12.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Долгов Алексей
Мать: Долгова Прасковья
Ярославская обл., дер. Давыдково
Работа или профессия
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Колхозник | с. Давыдково, Ярославская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Ярославский РВК, Ярославская обл., Ярославский р-н
Смерть
12.08.1942
д. Жеребцово, Нелидовского района, Калининской области, перезахоронен в д. Власово
Причина смерти: На войне | умер от ран в сарае с сеном. Это называли госпиталем. В 2004 году в деревне Сюльки (это там же) удалось поговорить с женщиной, которая в 1942 году была девчонкой и ухаживала... Показать все