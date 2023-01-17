Долгов (Dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов (Dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich)

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Место рождения

Ярославская обл., дер. Давыдково

Дата рождения

1897

Дата смерти

12.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Долгов Алексей

Мать: Долгова Прасковья

Ярославская обл., дер. Давыдково
Работа или профессия
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Колхозник | с. Давыдково, Ярославская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Ярославский РВК, Ярославская обл., Ярославский р-н
Смерть
12.08.1942
д. Жеребцово, Нелидовского района, Калининской области, перезахоронен в д. Власово
Причина смерти: На войне | умер от ран в сарае с сеном. Это называли госпиталем. В 2004 году в деревне Сюльки (это там же) удалось поговорить с женщиной, которая в 1942 году была девчонкой и ухаживала... Показать все
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