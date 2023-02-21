Долгова (Гогина) Прасковья
Место рожденияд. Тихарево
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тихарево
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шарунина Мария
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
25.07.1894
Сын: Долгов Николай
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
18.03.1896
Дочь: Жильцова Ираида
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов (dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich)
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Ярославская обл., дер. Давыдково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Елизавета
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Олег
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Смерть
Неизвестно
с. Давыдково, Ярославская область, Россия
Похороны
Неизвестно