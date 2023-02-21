Долгова (Гогина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Гогина) Прасковья

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Место рождения

д. Тихарево

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тихарево
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шарунина Мария

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1894

Сын: Долгов Николай

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.03.1896

Дочь: Жильцова Ираида

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Долгов (dolgov) Константин (Konstantin Alekseyevich)

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Ярославская обл., дер. Давыдково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Елизавета

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Александр

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Олег

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Смерть
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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