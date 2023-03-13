Самаринъ Степанъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самаринъ Степанъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Самаринъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Самаринъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1733

Сын: Самаринъ Павелъ

Мать ребёнка: не указана

Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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