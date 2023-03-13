Самаринъ Степанъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Самаринъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Самаринъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1733
Сын: Самаринъ Павелъ
Мать ребёнка: не указана
Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана