(Самарина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самарина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Самаринъ Степанъ Ивановъ

Мать: не указана

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