Самаринъ Иванъ
Место рожденияГурьевское, НИжегородскаго уезда
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Самаринъ Степанъ Ивановъ
Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Шашкова Наталья Иванова
Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Шашкова Наталья Иванова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкова Наталья Иванова