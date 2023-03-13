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Самаринъ Иванъ

Место рождения

Гурьевское, НИжегородскаго уезда

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Самаринъ Степанъ Ивановъ

Мать: не указана

Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Шашкова Наталья Иванова

Гурьевское, НИжегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1762

Сын: Самаринъ Шашковъ Василий

Мать ребёнка: Шашкова Наталья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Наталья Иванова

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