Саксин Федор Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Саксина Мария Косьмина
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Саксина Мария Косьмина
Рождение ребёнка
09.05.1897
Дочь: Пелагия Федоровна
Мать ребёнка: Саксина Мария Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саксина Мария Косьмина
Смерть
Неизвестно