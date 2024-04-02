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Саксин Федор Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Саксин Федор Дмитриевич

Мать: Саксина Пелагия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Саксин Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Саксина Мария Косьмина

Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Саксина Мария Косьмина

Рождение ребёнка
09.05.1897

Дочь: Пелагия Федоровна

Мать ребёнка: Саксина Мария Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Мария Косьмина

Смерть
Неизвестно
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