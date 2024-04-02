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Саксина Мария Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Саксин Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Саксин Федор Фёдоров

Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Саксин Федор Фёдоров

Рождение ребёнка
09.05.1897

Дочь: Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Саксин Федор Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Федор Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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