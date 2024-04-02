Саксина Мария Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Саксин Федор Фёдоров
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Саксин Федор Фёдоров
Рождение ребёнка
09.05.1897
Дочь: Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Саксин Федор Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саксин Федор Фёдоров
Смерть
Неизвестно