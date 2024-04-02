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Саксин Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Саксин Дмитрий Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1871

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Саксина Софья Ананиева

Рождение ребёнка
01.11.1873

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Саксина Пелагия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Саксин Федор Фёдоров

Мать ребёнка: Саксина Пелагия Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Софья Ананиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Пелагия Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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