Саксин Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Саксин Дмитрий Герасимов
Рождение ребёнка
15.10.1871
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Саксина Софья Ананиева
Рождение ребёнка
01.11.1873
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Саксина Пелагия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Саксин Федор Фёдоров
Мать ребёнка: Саксина Пелагия Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саксина Софья Ананиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно