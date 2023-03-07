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Карасев Иван Сидоров

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Карасев Сидор Тарасов

Мать: Карасева Настасья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Тарасов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Тарасов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1843
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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