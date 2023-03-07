Карасев Иван Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Карасев Сидор Тарасов
Мать: Карасева Настасья
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Карасева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Карасева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Карасева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Карасева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843