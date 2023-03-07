Карасева Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Карасев Евстигней Сидоров
Отец ребёнка: Карасев Сидор Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Карасев Иван Сидоров
Отец ребёнка: Карасев Сидор Тарасов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карасев Сидор Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816