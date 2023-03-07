Карасев Сидор Тарасов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Карасев Тарас Анофриев
Мать: Марья Уварова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Карасев Евстигней Сидоров
Мать ребёнка: Карасева Настасья
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Карасев Иван Сидоров
Мать ребёнка: Карасева Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карасева Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818