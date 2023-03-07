Карасев Сидор Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасев Сидор Тарасов

Карасев Сидор Тарасов

avatar

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Карасев Тарас Анофриев

Мать: Марья Уварова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Карасев Евстигней Сидоров

Мать ребёнка: Карасева Настасья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Карасев Иван Сидоров

Мать ребёнка: Карасева Настасья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Андрей Сидоров

Мать ребёнка: Карасева Настасья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1818
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close