Тарасов Никифор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Карасев Иван Сидоров
Мать: Карасева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Фекла Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Тарасов Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Тарасов Николай Никифоров
Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Вера Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834