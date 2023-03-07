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Тарасов Никифор Иванов

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Карасев Иван Сидоров

Мать: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Фекла Никифорова

Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тарасов Феофан Никифоров

Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тарасов Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Тарасов Николай Никифоров

Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Тарасова Вера Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Вера Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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