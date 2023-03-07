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Тарасова Вера Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тарасов Феофан Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тарасов Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Тарасов Николай Никифоров

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Тарасов Никифор Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Никифор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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