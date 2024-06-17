Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1780 по 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1821 по 1824
Сын: Богович Кузьма Никитич (Никифорович)
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Кошель) Анастася Никитична
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Кошель) Марта Никитична
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Богович Устин Никитич (Никофорович)
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Кошель) Марянна Никитична
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Богович) Марюта Никитична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Богович) Марюта Никитична
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Буйко (Богович) Магдалина (Магда) Никитична
Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно