Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна С 1780 по 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1780 по 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошель Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1821 по 1824

Сын: Богович Кузьма Никитич (Никифорович)

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Кошель) Анастася Никитична

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Кошель) Марта Никитична

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Богович Устин Никитич (Никофорович)

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Кошель) Марянна Никитична

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Богович) Марюта Никитична

Отец ребёнка: не указан

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Богович) Марюта Никитична

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Буйко (Богович) Магдалина (Магда) Никитична

Отец ребёнка: Кошель Никита Алексеевич

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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