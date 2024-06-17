Богович Кузьма Никитич (Никифорович) С 1821 по 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богович Кузьма Никитич (Никифорович)

Место рождения

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область

Дата рождения

С 1821 по 1824

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

С 1780 по 1785 г.р.

Жена

С 1826 по 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЕ
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Место
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Рождение
С 1821 по 1824

Отец: Кошель Никита Алексеевич

Мать: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Богович Екатерина Семеновна

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Смерть
До 1894
В исповедных росписях 1894 года жена Кузьмы Никитича - Екатерина Семеновна числится вдовой. Младшая дочь Кузьмы - Дарья 1865 года рождения

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