Богович Кузьма Никитич (Никифорович)
Место рождения
Дата рожденияС 1821 по 1824
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1824
Бракосочетание
Около 1850
Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Смерть
До 1894
В исповедных росписях 1894 года жена Кузьмы Никитича - Екатерина Семеновна числится вдовой. Младшая дочь Кузьмы - Дарья 1865 года рождения