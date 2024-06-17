Кошель Никита Алексеевич 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКошель Никита Алексеевич

Кошель Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Рождение ребёнка
С 1821 по 1824

Сын: Богович Кузьма Никитич (Никифорович)

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Кошель) Анастася Никитична

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Кошель) Марта Никитична

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Богович Устин Никитич (Никофорович)

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Кошель) Марянна Никитична

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Богович) Марюта Никитична

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Буйко (Богович) Магдалина (Магда) Никитична

Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Смерть
1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.