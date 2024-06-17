Кошель Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1821 по 1824
Сын: Богович Кузьма Никитич (Никифорович)
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Кошель) Анастася Никитична
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Кошель) Марта Никитична
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Богович Устин Никитич (Никофорович)
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Кошель) Марянна Никитична
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Богович) Марюта Никитична
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Буйко (Богович) Магдалина (Магда) Никитична
Мать ребёнка: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна
Смерть
1845