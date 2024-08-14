Богович Устин Никитич (Никофорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кошель-Богович Семён Устинович
Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна
По исповедным росписям 1860 года семья проживала в д. Сосновцы, поэтому место рождения Семена Устиновича скорее всего д. Сосновцы
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна
Смерть
Неизвестно