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Богович Устин Никитич (Никофорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кошель Никита Алексеевич

Мать: Кошель Фрузына (Ефросинья) Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богович Христина (Кристина) Сафроновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Богович Яков Устинович

Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кошель-Богович Семён Устинович

Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
По исповедным росписям 1860 года семья проживала в д. Сосновцы, поэтому место рождения Семена Устиновича скорее всего д. Сосновцы
Рождение ребёнка
1863

Сын: Богович Павел Устинович

Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Богович Михаил Устинович

Мать ребёнка: Богович Христина (Кристина) Сафроновна

Сосновцы, Шарковщинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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