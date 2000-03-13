Катихин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.07.1930
Дата смерти13.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1930
Рождение ребёнка
02.01.1952
Сын: Катихин Николай Александрович
Мать ребёнка: Катихина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1956
Рождение ребёнка
06.07.1959
Рождение ребёнка
Между 29.11.1961 и 03.01.1962
Смерть
13.03.2000
Похороны
Неизвестно