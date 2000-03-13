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Катихин Александр Михайлович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1930

Дата смерти

13.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1930

Отец: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Мать: Катихина Наталья Матвеевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Сын: Катихин Николай Александрович

Мать ребёнка: Катихина Вера Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Вера Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Вера Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 29.11.1961 и 03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Вера Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.03.2000
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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