Катихина (Сорокина) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения11.12.1929
Дата смерти18.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1952
Сын: Катихин Николай Александрович
Отец ребёнка: Катихин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1956
Рождение ребёнка
06.07.1959
Рождение ребёнка
Между 29.11.1961 и 03.01.1962
Смерть
18.09.2016