Катихина (Сорокина) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катихина (Сорокина) Вера Федоровна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.12.1929

Дата смерти

18.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Сын: Катихин Николай Александрович

Отец ребёнка: Катихин Александр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Александр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Александр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 29.11.1961 и 03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Александр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.09.2016
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