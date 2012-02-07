Катихин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения02.01.1952
Дата смерти07.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952
Рождение ребёнка
01.01.1976
Сын: Катихин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2012
Похороны
Неизвестно