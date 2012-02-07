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Катихин Николай Александрович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.01.1952

Дата смерти

07.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952

Отец: Катихин Александр Михайлович

Мать: Катихина Вера Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1976

Сын: Катихин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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